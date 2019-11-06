2019-11-06T09:10:50+03:00
Общество

В российских тюрьмах предложили начать блокировать сотовую связь

В Госдуме обсуждают законопроект об обязанности сотовых операторов останавливать оказание услуг в исправительных учреждениях
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме обсуждают законопроект об обязанности сотовых операторов останавливать оказание услуг в исправительных учрежденияхВ Госдуме обсуждают законопроект об обязанности сотовых операторов останавливать оказание услуг в исправительных учрежденияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На территории исправительных учреждений могут ограничить доступ заключенных к сотовой связи. Инициатором такого законопроекта в Госдуме выступил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Как рассказал РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, основным условием документа является обязанность сотовых операторов останавливать оказание услуг для номеров определенных абонентов. Все это должно происходить по запросу руководителя места лишения свободы.

Хинштейн также отметил, что каждый год в российских тюрьмах у заключенных изымают около 60 тысяч нелегальных телефонов.

Напомним, в конце февраля военным запретили смартфоны на службе. При этом командир будет решать, какое именно наказание получит солдат за нарушение правил

ИСТОЧНИК KP.RU

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