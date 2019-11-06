Половина россиян готова работать больше, но четыре дня в неделю
Почти половина россиян готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Такое желание высказали 40 процентов опрошенных HeadHunter. Еще 30% ради выходного готовы трудиться на пару часов дольше в рабочие дни.
Всего в исследовании приняли участие 9 300 россиян из 50 регионов. Основная масса респондентов согласна на изменение графика, если такое решение будет принято.
69% поддерживают изменения, но при условии сохранения уровня зарплаты.
19% — «в любом случае».
9% высказались против четырехдневки.
Ради сокращения рабочей недели:
40% будут работать интенсивнее,
30% продлят трудовой день,
18% откажутся от перерыва на обед,
4% готовы потерять часть зарплаты,
29% не хотят перемен.
Что касается самого выходного, то большинство (59%) хотят видеть третьим выходным пятницу, 26% - понедельник, а 14% - среду. Четверг набрал 1% голосов, а вторник – 0,3%.
Еще один вопрос, на который ответили респонденты: что им предпочтительнее пять укороченных рабочих дней или четыре обычных.
Большинство (70%) согласились на первый вариант, а 30% высказались за укороченные дни.
В основном поклонники четырехдневки трудятся в отрасли добычи сырья (80%), автомобильном бизнесе (79%) и сфере управления персоналом (78%).
Что касается географии голосования, то реформу поддерживают:
83% жителей Белгородской области,
75% в Ярославской и Московской областях,
73% в Москве,
72% в Санкт-Петербурге.
Традиционную пятидневку активнее всего поддерживают на Алтайском крае, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU