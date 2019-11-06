2019-11-06T09:28:26+03:00
Экономика

Половина россиян готова работать больше, но четыре дня в неделю

Третьим выходным хотят сделать пятницу или понедельник
Елена АКИМОВА
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Большинство россиян готовы работать больше, но четыре дняБольшинство россиян готовы работать больше, но четыре дняФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Почти половина россиян готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Такое желание высказали 40 процентов опрошенных HeadHunter. Еще 30% ради выходного готовы трудиться на пару часов дольше в рабочие дни.

Всего в исследовании приняли участие 9 300 россиян из 50 регионов. Основная масса респондентов согласна на изменение графика, если такое решение будет принято.

69% поддерживают изменения, но при условии сохранения уровня зарплаты.

19% — «в любом случае».

9% высказались против четырехдневки.

Ради сокращения рабочей недели:

40% будут работать интенсивнее,

30% продлят трудовой день,

18% откажутся от перерыва на обед,

4% готовы потерять часть зарплаты,

29% не хотят перемен.

Что касается самого выходного, то большинство (59%) хотят видеть третьим выходным пятницу, 26% - понедельник, а 14% - среду. Четверг набрал 1% голосов, а вторник – 0,3%.

Еще один вопрос, на который ответили респонденты: что им предпочтительнее пять укороченных рабочих дней или четыре обычных.

Большинство (70%) согласились на первый вариант, а 30% высказались за укороченные дни.

В основном поклонники четырехдневки трудятся в отрасли добычи сырья (80%), автомобильном бизнесе (79%) и сфере управления персоналом (78%).

Что касается географии голосования, то реформу поддерживают:

83% жителей Белгородской области,

75% в Ярославской и Московской областях,

73% в Москве,

72% в Санкт-Петербурге.

Традиционную пятидневку активнее всего поддерживают на Алтайском крае, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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