Опрос показал, сколько россиян предпочитают делать селфи во время путешествий

СЕГОДНЯ 09:31 2019-11-06T09:31:25+03:00

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Во время путешествий российские туристы предпочитают делать селфи на фоне достопримечательностей. Так большинство россиян ответили на вопрос о том, какие фотографии привозят из отпуска чаще всего.

Результаты опроса Aviasales показали, что такие снимки предпочитают 33% респондентов. Свой выбор они объяснили тем, что путешествуют в одиночку или не доверяют съёмку друзьям и прохожим. «Они снимут с заваленным горизонтом, обрезанной башней или даже головой и ногами», - пожаловались любители селфи.

Вторыми по полярности видами съемки стали фотографии пейзажей, которые очень нравятся 26% отдыхающим. Следом идут необычные здания, соборы, крепости (23 %), а также снимки друзей и родственников на память (18%).

Раньше сайт kp.ru рассказывал о том, как селфи и «луки» из отпуска помогают ученым изучать дикую природу. Исследователи обнаружили, что фотографии туристов оказались таким же эффективным методом мониторинга популяции крупных хищников, как и фотоловушки

ИСТОЧНИК KP.RU