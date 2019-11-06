Чебоксары лидируют в ПФО по качеству городской среды

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-06T10:57:51+03:00

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Чебоксары стали лучшим городом по качеству городской среды в Приволжском федеральном округе. Столица Чувашии лидирует среди крупных городов ПФО в рейтинге качества городской среды Минстроя РФ. Рейтинг комфортности жизни в городах России был составлен по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Исследование проводилось среди 1114 городов нашей страны.

При составлении рейтинга эксперты оценивали населенные пункты по разным критериям, в том числе учитывалось состояние жилья, улиц и дорог, озеленение, общегородское пространство, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктуры. В оценке участвовали такие показатели, как загруженность дорог, доступность спортивных объектов, доля горожан, живущих в аварийном жилье и т. д. Все города эксперты поделили на 7 групп в зависимости от количества населения.

Каждый город мог набрать до 360 баллов. Столица Чувашии Чебоксары получила 205 баллов, став лидером в группе крупных городов ПФО с населением от 250 тысяч до 1 млн. жителей.

- Мы не первый год создаем наилучший индекс городской среды, - прокомментировал итоги рейтинга глава Чувашии Михаил Игнатьев. - Благоустраивали дворовые территории, обустраивали подъездные пути, занимаемся освещением улиц, экологическими вопросами, одним словом создаем благоприятную, комфортную среду как в городских округах, так и в сельской местности. В этом году мы многое сделали, а в следующем 2020 году сделаем еще больше для того, чтобы стало еще лучше, чтобы социальное самочувствие жителей разных городов только улучшалось.

Результаты рейтинга Минстроя будут использованы при расчетах субсидий из федерального бюджета на формирование в регионах комфортной городской среды. Кроме того, этот показатель учитывается при оценке эффективности работы российских губернаторов.