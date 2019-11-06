СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-06T11:47:38+03:00

Блокировка сотовой связи в тюрьмах будет происходить по письменному обращению ФСИН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В случае ограничения доступа заключенных к сотовой связи блокировка номера будет происходить по письменному обращению начальника ФСИН. Такое уточнение в предложенный ранее законопроект сделал заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

«Единственное уточнение: блокировка номера будет происходить по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН», - сообщил депутат на своей странице в Twitter.

Напомним, Хинштейн был один из инициаторов законопроекта о блокировки сотовой связи для ряда заключенных в российских тюрьмах. Согласно документу по запросу руководителя исправительного учреждения сотовый оператор обязан остановить оказание услуг для номеров указанных абонентов.

Хинштейн сообщил, что законопроект поддержала не только ФСИН, но и Министерство связи.

ИСТОЧНИК KP.RU