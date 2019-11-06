2019-11-06T12:20:17+03:00
Экономика

Перелеты из России в Казахстан потеряют в цене до 15 процентов

Это произойдет благодаря появлению нового лоукостера
Елена АКИМОВА
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Тарифы на билеты в Казахстан упадут на 10-15 процентовТарифы на билеты в Казахстан упадут на 10-15 процентовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Перелеты из России в Казахстан станут дешевле. Это произойдет благодаря появлению на рынке нового лоукостера FlyArystan. Перевозчик планирует продавать билеты на борт по ценам, которые на 10-15 процентов ниже существующих.

Летать самолеты будут из Москвы в Нур-Султан. А с 2020 года в географии появятся новые российские города, например Казань, Самара, Сочи, Нижний Новгород. А вот Санкт-Петербург для перелетов не рассматривается, так как экономика полетов на дальние расстояния не вписывается в бизнес-модель перевозчика.

Сейчас из России в Казахстан летают «Аэрофлот» и казахстанские AirAstana и SCAT. Новый лоукостер является «дочкой» Air Astana.

- Air Astana заменяет самолеты A320ceo на обновленную версию A320neo. А «классические» 320-е переходят нам, – пояснила «Известиям» директор по маркетингу авиакомпании Жанар Жайлауова.

Долететь рейсами FlyArystan из Москвы в Нур-Султан можно за 3,5 часа. Минимальная цена билета «туда-обратно» составляет 6,7 тыс. рублей. А вот за багаж, питание и улучшенные места пассажирам придется доплачивать. Максимальный тариф, включающий все услуги, составит около 18 тысяч рублей.

В авиакомпании отмечают, что не рассчитывают на пассажиров основных авиалиний. Ставку делают на тех, кто добирается в Казахстан железнодорожным или автотранспортом.

Помимо этого дешевые билеты должны будут посодействовать развитию взаимного туризма между странами.

Пока же цены на билеты все время растут. По подсчетам Росстата стоимость перелетов увеличилась почти на четверть, не отметить прибавление в тарифе крайне сложно.

Ранее из мира авиации пришла еще одна новость. Вылетевший из Томска во Вьетнам Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Сиань. на борту сработал один из датчиков технической неисправности, пилот принял решение запросить экстренную посадку.

На борту воздушного судна находились 248 человек — 241 пассажир и семь членов экипажа, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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