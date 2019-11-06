Жителям Земли предсказали «неописуемые страдания»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-06T12:10:18+03:00

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Более 11 тысячи ученых со всего мира подписались под «Предупреждением об экстремальной климатической ситуации». Документ создан на основе наблюдений специалистов в последние сорок лет.

В ходе масштабного исследования специалисты проанализировали изменения температуры поверхности Земли, массу таяния ледников, рост населения на планете, потребление энергии, изменение растительности, количество выбросов углекислого газа и многие другие факторы. В результате, выводы ученых оказались неутешительными.

По словам одного из авторов документа Университета Сиднея, Томаса Ньюсома, если в ближайшее время человечество не предпримет кардинальных действий по изменению ситуации, что людей ждут «неописуемые страдания».

Ученые утверждают, что предупредить население Земли - это их моральный долг. Специалисты признались, они и сами не предполагали, что изменения на планете будут происходить с такой скоростью. Кардинально исправить ситуацию уже нельзя, но можно предпринять меры для ее улучшения, пишет сайт телеканала «Звезда».

Специалисты отмечают, что в первую очередь люди должны заменить источники энергии на возобновляемые, остановить массовую вырубку лесов, снизить потребление животной пищи и ввести высокие налоги на углерод, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU