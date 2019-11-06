Психиатр подтвердил взаимосвязь курения и депрессии

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-06T12:46:35+03:00

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Курение может спровоцировать развитие депрессии и даже шизофрении. Такое заявление британских ученых подтвердил психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Врач отметил, что зависимость от табака снижает защитные силы организма.

«Что касается депрессивных переживаний, здесь можно с уверенностью говорить, что любая зависимость, в том числе никотиновая, которая сегодня включена в психиатрический классификатор и относится к химическим зависимостям, не только снижает активность, но и защитные силы организма. Соответственно, может способствовать активному продвижению стресса и разрушительным механизмам, которые могу обеспечить и, в том числе, депрессивные переживания», - цитирует психиатра ИА НСН.

Отметим, что ранее появилась новость о том, что курильщики более чем в два раза чаще страдают от шизофрении и почти в два раза чаще приобретают хроническую депрессию, чем некурящие люди. С таким заявлением выступили ученые из Великобритании, которые проанализировали здоровье и привычки жителей Лондона, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU