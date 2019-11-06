Глава Якутии: Мост через Лену будет построен с учетом мнения жителей Старой Табаги

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-06T12:33:15+03:00

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Проект строительства автомобильного моста через Лену в районе поселка Старая Табага в Якутии обсуждается уже более десяти лет. Главный вопрос: как возвести переправу, не нарушая целостности поселка и не навредив его жителям? Об этом глава республики Айсен Николаев 5 ноября поговорил с сельчанами, приехав в Старую Табагу, чтобы обсудить варианты строительства.

К сегодняшнему дню были разработаны три проекта строительства Ленского моста, однако два из них не устраивали местных жителей. Наименее затратный вариант - проложить подъездной путь к мосту прямо по Старой Табаге. В этом случае трасса должна будет пройти по 40 жилым домам и 90 земельным участкам.

- Тогда территория села будет разделена на две части, кроме того, придется строить большую эстакаду, переходы, что создаст дополнительные неудобства, - отметил во время встречи Айсен Николаев. - Честно скажу, этот вариант я оцениваю, как наименее подходящий, потому что село должно сохранить свою целостность. Ведь Старая Табага является одной из старинных ямщицких сел республики, которая имеют богатую историю.

Обсудив с жителями поселка все варианты, глава республики остановился на более затратном варианте строительства, который учитывает интересы Старой Табаги. Об этом Айсен Николаев рассказал на своей странице в Инстаграме:

- В результате выбран более затратный, но наиболее предпочтительный для жителей вариант прохождения подъездных путей к мосту вдоль русла протоки с устройством берегоукрепления Старой Табаги, - сообщил глава республики. - Реализация этого варианта предполагает удорожание стоимости проекта примерно на 1-1,5 млрд. рублей. Но с учетом того, что не придется переселять людей из десятков домов, изымать земельные участки и разделять Старую Табагу на две части, считаю, что это наиболее стратегически правильный вариант. Главное, что с этим согласны и жители Старой Табаги.