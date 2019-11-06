2019-11-06T12:49:46+03:00
Общество

Замглавы Минприроды ушел в отставку по собственному желанию

В ведомстве уже подготовили предложение по кандидатуре вместо ушедшего Владимира Логинова
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Замглавы Минприроды ушел в отставку по собственному желанию. Фото : Минприроды РоссииЗамглавы Минприроды ушел в отставку по собственному желанию. Фото : Минприроды России
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Премьер России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минприроды Владимира Логинова, который сам написал заявление об уходе по собственному желанию. Распоряжение главы кабмина было опубликовано на сайте правительства. Само документ датируется 31 октября 2019 года, он опубликован был 6 ноября.

Министерство природных ресурсов и экологии направило в правительство предложение по кандидатуре замглавы ведомства взамен подписавшего заявление об отставке Владимира Логинова.

«Уволен (Логинов) по собственному желанию. Минприроды уже внесло в правительство кандидатуру нового заместителя министра, который будет курировать программы "Чистая страна", "Чистый воздух", по охране Байкала, а также остальные вопросы. Ждем решения правительства», - передает РИА Новости сообщение Минприроды.

Логинов занимал пост замглавы ведомства с ноября прошлого года. В его обязанности входил контроль воссозданного Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также координация Департамента государственной политики, регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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