2019-11-06T14:13:03+03:00
Происшествия

В Москве мужчина распылил в лицо химикат, чтобы не платить долги

Москвич пытался инсценировать нападение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве мужчина распылил в лицо химикат, чтобы не платить долгиВ Москве мужчина распылил в лицо химикат, чтобы не платить долгиФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Москве мужчина распылил себе в лицо баллончик с химикатом для того, чтобы не выплачивать долг. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

В прокуратуре уточнили, что москвич себе в лицо распылил очиститель для карбюратора, а позже поросли друга вызвать полицию. Приятель не был в курсе планов мужчины и позвонил в правоохранительные органы.

«Факт заведомо ложного сообщения о преступлении выявлен правоохранительными органами. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью», - говорится в сообщении прокуратуры.

Выяснилось, что москвич не хотел возвращать своему знакомому долг в размере 3 миллионов рублей, поэтому решил инсценировал нападение.Мужчине предъявили обвинение в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Уголовное дело было направлено в Преображенский районный суд Москвы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о другой попытки не выплачивать долг. Жительница Смоленска не хотела возвращать в МФО 50 тысяч рублей. Для это женщина более 7 раз сменила фамилию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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