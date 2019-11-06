В Минздраве назвали операции, перед которыми нужно взять справку у психиатра
В Минздраве назвали операции, перед которыми пациенту потребуется посетить психиатра. Прежде чем лечь под нож хирурга, человек должен будет заручиться бумагой от специалиста, что не имеет психических и психиатрических проблем по поводу необъективного неприятия собственной внешности. Это коснется не всех пластических операций, а только манипуляций по смене пола.
Главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова отметила, что в советские времена перед любой пластикой требовалось получить справку от психиатра, теперь требования упразднили.
- Отечественный и мировой опыт показывают, что в большинстве случаев справка при изменении внешности не имеет никакого значения. А вот что касается пола, то необходимо быть уверенным в психическом здоровье пациента, - комментирует News.ru Мантурова.
Ранее стало известно, какая пластическая операция стала самой популярной у россиян. Это блефаропластика — операция по изменению формы век и разреза глаз. Такую процедуру сделали 22% пациентов от общего числа людей, решившихся изменить свою внешность при помощи «пластики».
ИСТОЧНИК KP.RU