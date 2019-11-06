В Кремле не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в России
Власти не обсуждают вопрос возможности отказа от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, но свою точку зрения по этому вопросу высказывают эксперты. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Никаких обсуждений на этот счет не ведется, но точки зрения высказываются, в том числе экспертные», - прокомментировал представитель Кремля вопрос журналистов о возможной отмене ЕГЭ.
Напомним, ранее многие выступали за отмену госэкзамена, в том числе, и депутаты Государственной думы. Так Накануне проведения ЕГЭ в прошлом году с инициативой об отмене выступил депутат от ЛДПР, зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов. По его словам, единый экзамен «надоел» как ученикам, так и их родителям, а сам ЕГЭ «направлен не на получение знаний, а на "дрессировку" по определённому набору заданий».
ИСТОЧНИК KP.RU