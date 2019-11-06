2019-11-06T15:02:38+03:00
Общество

В Кремле не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в России

Однако Песков сообщил, точки зрения экспертов высказываются
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Кремле не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в РоссииВ Кремле не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Власти не обсуждают вопрос возможности отказа от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, но свою точку зрения по этому вопросу высказывают эксперты. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никаких обсуждений на этот счет не ведется, но точки зрения высказываются, в том числе экспертные», - прокомментировал представитель Кремля вопрос журналистов о возможной отмене ЕГЭ.

Напомним, ранее многие выступали за отмену госэкзамена, в том числе, и депутаты Государственной думы. Так Накануне проведения ЕГЭ в прошлом году с инициативой об отмене выступил депутат от ЛДПР, зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов. По его словам, единый экзамен «надоел» как ученикам, так и их родителям, а сам ЕГЭ «направлен не на получение знаний, а на "дрессировку" по определённому набору заданий».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрдоган заявил, что Силы безопасности Турции задержали супругу Аль-Багдади
Лавров заявил, что США пытаются расколоть православный мир
Политолог прокомментировал дело о госизмене и хищении против Кличко
В США мужчина погиб в драке за бургер
В школах Алтайского края создали 10 тысяч новых учебных мест
В Париже экстренно госпитализирована актриса Катрин Денев
Швеции предложили вступить в НАТО из-за «агрессивного поведения» России
Путин: Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать
СК объявил в международный розыск задержанного в Неаполе топ-менеджера ОДК Коршунова
В Москве мужчина распылил в лицо химикат, чтобы не платить долги
На Украине завели дело о государственной измене на Виталия Кличко
Режиссер «Джокера» раскрыл загадку исчезновения Софи