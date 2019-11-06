В Париже экстренно госпитализирована актриса Катрин Денев

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-06T15:01:07+03:00

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В Париже была экстренно госпитализирована 76-летняя французская актриса Катрин Денев.

По информации газеты Le Parisien, в ночь на среду, 6 ноября, актрису в тяжелом состоянии доставили в одну из парижских больниц. Однако подробности о здоровье Денев издание не сообщает.

Врачи пока не называют диагноз и планируют назначить дополнительные обследования.

«Она госпитализирована в серьёзном состоянии, которое требует глубоких обследований», — сообщил собеседник французской газеты.

Среди самых известных кинокартин с участием Катрин Денев «Дневная красавица», «8 женщин», «Танцующая в темноте», «Отвращение» и «Шербурские зонтики». Она работала с кинорежиссерами Луис Бюнюэль, Ларс фон Триером, Франсуа Трюффо, Роман Полански.

Ранее издание News.ru рассказывало, что совсем скоро наряды кинодивы будут проданы на аукционе Christie’s во французской столице. С молотка должно уйти около 300 лотов. Среди них как вечерние наряды для светских мероприятий знаменитой актрисы, так и ее повседневный гардероб.

ИСТОЧНИК KP.RU