2019-11-06T15:22:56+03:00
Политика

Политолог прокомментировал дело о госизмене и хищении против Кличко

Иван Мезюхо считает, что дальше этого дело не зайдет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Политолог прокомментировал уголовное дело против КличкоПолитолог прокомментировал уголовное дело против КличкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Политолог Иван Мезюхо назвал это событие ожидаемым.

«Я думаю, что это вполне ожидаемое событие, так как новая украинская власть в лице Зеленского и его команды уже давно объявила войну Виталию Кличко… Я не уверен, что дело зайдёт дальше объявления об уголовном производстве. Сам факт этого уголовного производства вредит электоральному имиджу Кличко. И эта новость служит очередным поводом для критики Кличко», - цитирует эксперта RT.

Политолог добавил, что скорее всего Кличко придется оправдываться, поскольку он не сможет занять наступательную позицию.

Ранее стало известно, что на Украине завели уголовное дело о государственной измене на Виталия Кличко. Отмечается, что помимо этого депутаты Верховной Рады подозревают столичного мэра в содействии незаконному обогащению частных лиц в особо крупных размерах за счет средств Киева, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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