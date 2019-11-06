2019-11-06T15:25:17+03:00
Политика

Лавров заявил, что США пытаются расколоть православный мир

Глава МИД РФ рассказал о сильном влиянии в вопросах, касающихся Элладской православной церкви и автокефальной церкви Украины
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия властей США по созданию условий для дискуссии вокруг признания Православной церкви Украины и поддержки этой структуры говорят о попытках Америки продвигать раскол во всем православном мире.

Дипломат также подчеркнул, что внешнее влияние в вопросах, касающихся Элладской православной церкви и автокефальной церкви Украины, налицо.

- Сейчас становится очевидным, что Соединённые Штаты не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом, - отметил Лавров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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