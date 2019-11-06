Эрдоган заявил, что Силы безопасности Турции задержали супругу Аль-Багдади
Также турецкий лидер подчеркнул, что ранее была поймана сестра главаря ИГ*
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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали в Сирии супругу главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
- Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа, - подчеркнул турецкий политик.
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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ИСТОЧНИК KP.RU