Эрдоган заявил, что Силы безопасности Турции задержали супругу Аль-Багдади

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-06T15:30:11+03:00

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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали в Сирии супругу главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

- Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа, - подчеркнул турецкий политик.

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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ИСТОЧНИК KP.RU