В Сети опубликовали первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского опубликовал в Интернете изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
Андрей Сидоров, заместитель начальника технологического отдела опытного производства, заявил, что изготовление данной модели велось поэтапно с применением высокоточных станков с ЧПУ.
- Трудоемкой была работа над крылом, которое отличается сложной пространственной формой для обеспечения высоких аэродинамических характеристик на крейсерских режимах, - добавил Сидоров.
В ЦАГИ также отметили, что длина данной модели составляет около 1,63 метра, размах крыла — почти 1,75 метра, высота — чуть менее полуметра, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что опытный образец российской ракеты "Монолит" появится в 2021-2022 годах. Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» заявил, что она будет относиться к классу высокоточного оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU