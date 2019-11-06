В Сети опубликовали первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-06T16:54:44+03:00

Заместитель начальника технологического отдела опытного производства заявил, что изготовление данной модели велось поэтапно с применением высокоточных станков с ЧПУ

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Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского опубликовал в Интернете изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Андрей Сидоров, заместитель начальника технологического отдела опытного производства, заявил, что изготовление данной модели велось поэтапно с применением высокоточных станков с ЧПУ.

- Трудоемкой была работа над крылом, которое отличается сложной пространственной формой для обеспечения высоких аэродинамических характеристик на крейсерских режимах, - добавил Сидоров.

В ЦАГИ также отметили, что длина данной модели составляет около 1,63 метра, размах крыла — почти 1,75 метра, высота — чуть менее полуметра, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что опытный образец российской ракеты "Монолит" появится в 2021-2022 годах. Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» заявил, что она будет относиться к классу высокоточного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU