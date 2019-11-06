Новые поликлиники и wi-fi в больницах: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, как изменится здравоохранение на Ямале

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-06T16:34:26+03:00

Во время поездки по округу губернатор Дмитрий Артюхов без предупреждения заходил в поликлиники и больницы. Фото: Инстаграм.

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С нового года во всех больницах Ямало-Ненецкого автономного округа появится бесплатный wi-fi. В стационарах всех городов и крупных поселков ЯНАО установят 745 роутеров, которые обеспечат быстрый интернет. По словам губернатора региона Дмитрия Артюхова, это делается в первую очередь для комфорта пациентов. И это далеко не единственные нововведения, которые ждут местные поликлиники и больницы. Как изменится здравоохранение Ямала в 2020 году, глава региона рассказал на своей странице в Инстаграме.

- Мы многое запланировали для улучшения качества здравоохранения в следующем году. Уделял больницам и амбулаториям особое внимание этим летом в ходе своих поездок по округу, много куда заходил без предупреждения. В некоторых населенных пунктах ситуация вопиющая, - отметил Дмитрий Артюхов. - Поэтому строительство и капитальные ремонты в следующем году затронут практически все крупные города и десятки небольших населенных пунктов.

На недавнем заседании Госсовета РФ по вопросам здравоохранения, в котором принимали участие руководители российских регионов, Владимир Путин поручил разработать планы модернизации первичного звена здравоохранения. В ЯНАО в 2020 году будут построены сразу несколько новых клиник:

- Наша главная окружная больница в Салехарде получит новые здания детской и взрослой поликлиник, резервный стационар перинатального центра, обновим и здание психоневрологического диспансера, - рассказал в Инстаграме Дмитрий Артюхов. - Через год в Новом Уренгое введем в эксплуатацию детскую поликлинику с женской консультацией. Начинаем создавать там мощный центр для борьбы с онкозаболеваниями: строить хирургический и радиотерапевтический корпуса. В плачевном состоянии находятся участковые больницы в Гыде и Самбурге. Проектируем и начинаем строить там новые здания. И это далеко не все.

Модернизация также коснется оснащения больниц и поликлиник:

- Видел, многие писали о том, что вместо вай-фая лучше было бы эти средства потратить на оборудование. В следующем году закупим более 4,5 тысяч единиц медицинской техники и мебели в наши больницы, - написал губернатор. - Это и оснащение для реанимаций, и передвижной диагностический комплекс с маммографом и рентгеном, аппараты для проведения МРТ.