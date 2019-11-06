Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-06T17:00:56+03:00

Директора предприятия заявил президенту Незалежной, что с 2009 года был собран лишь один танк для ВС Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что в шоке от проблем на заводах Харькова, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром". Политик поручил правительству разобраться в ситуации.

Накануне директор предприятия заявил Зеленскому, что на заводе с 2009 года был собран лишь один танк для ВС Украины. Тогда как во времена Советского союза выпускалось 900 танков в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU