2019-11-06T17:00:56+03:00
В мире

Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове

Директора предприятия заявил президенту Незалежной, что с 2009 года был собран лишь один танк для ВС Украины
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что в шоке от проблем на заводах Харькова, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром". Политик поручил правительству разобраться в ситуации.

Накануне директор предприятия заявил Зеленскому, что на заводе с 2009 года был собран лишь один танк для ВС Украины. Тогда как во времена Советского союза выпускалось 900 танков в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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