Жоао Марио и Эдер начнут игру против "Ювентуса" в стартовом составе "Локомотива"

СЕГОДНЯ 19:42 2019-11-06T19:42:50+03:00

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Вечером в среду, 6 ноября, в Москве на поле стадиона "РЖД Арена" футболисты столичного "Локомотива" сыграют матч 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Команда Юрия Семина проведет повторный поединок с туринским "Ювентусом", который прибыл в Москву в сильнейшем составе. Пару недель назад москвичи едва не победили в гостях, выигрывая до 77 минуты у грозного клуба на его же поле. Итак, предан огласке стартовый состав "Юве" на этот поединок.

В стартовом составе нет каких-то особых неожиданностей. Все, кто в строю у Юрия Семина - появятся на поле.

Стартовый состав "Локомотива" на матч: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоао Марио, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

Запасные "Локомотива": Коченков, Идову, Тугарев, Коломейцев, Макгеев, Живоглядов, Мурило.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Ювентус. Стартовый свисток поединка 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов прозвучит в 20:55 по московскому времени. Две недели назад, напомним, команды играли в Италии. И туринцы на своем поле были сильнее, вырвав в конце игры победу со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU