Криштиану Роналду появится в стартовом составе "Ювентуса" на игру против "Локомотива"

СЕГОДНЯ 19:46 2019-11-06T19:46:52+03:00

При этом, "могильщик" нашего "Локо" Пауло Дибала начнет поединок на скамейке запасных

Изменить размер текста: A A

Вечером в среду, 6 ноября,в Москве на стадионе "РЖД Арена" будет сыгран матч 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Туринский "Ювентус" сегодня гостит у столичного "Локомотива" в Черкизово. Стал известен стартовый состав гостей этого поединка на игру.

Автор двух голов в ворота "Локомотива" в первой игре Пауло Дибала начнет поединок на скамейке запасных. Криштиану Роналду появится на поле с первых же минут.

Стартовый состав "Ювентуса": Щесны, Пьянич, Хедира, Роналду, Рэмзи, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Игуаин, Ругани, Рабьо.

Запасные "Ювентуса" на игру с "Локомотивом": Буффон, де Шильо, Дибала, Дуглас Коста, Матюиди, Демираль, Бентанкур.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Ювентус. Стартовый свисток поединка 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов прозвучит в 20:55 по московскому времени. Две недели назад, напомним, команды играли в Италии. И туринцы на своем поле были сильнее, вырвав в конце игры победу со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU