2019-11-06T21:22:02+03:00
Происшествия

В Химках неизвестный угрожал сбросить с квадрокоптера взрывное устройство

Эвакуация посетителей и персонала из ТЦ, рядом с которым произошел инцидент, не проводилась
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Химках неизвестный угрожал сбросить с квадрокоптера взрывное устройствоВ Химках неизвестный угрожал сбросить с квадрокоптера взрывное устройствоФото: архив "КП"
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В подмосковных Химках неизвестный угрожал сбросить взрывное устройство с коптера на парковку легковых автомашин рядом с магазином "Леруа Мерлен".

Прибывшие на место ЧП специалисты не обнаружили квадрокоптер и само взрывное устройство. Эвакуацию посетителей и персонала из ТЦ проводить не стали.

- Поступило сообщение с угрозой сброса взрывного устройства с квадрокоптера на парковку автомашин возле магазина "Леруа Мерлен" в Химках, - сообщил "РИА-Новости" источник в экстренных службах.

На данный момент устанавливается личность злоумышленника и мотивы его поступка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года около 300 человек эвакуированы из школы в Москве из-за угрозы взрыва. В экстренные службы столицы поступило анонимное сообщение от неизвестного злоумышленника о заложенной в здании бомбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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