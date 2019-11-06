В Химках неизвестный угрожал сбросить с квадрокоптера взрывное устройство
В подмосковных Химках неизвестный угрожал сбросить взрывное устройство с коптера на парковку легковых автомашин рядом с магазином "Леруа Мерлен".
Прибывшие на место ЧП специалисты не обнаружили квадрокоптер и само взрывное устройство. Эвакуацию посетителей и персонала из ТЦ проводить не стали.
- Поступило сообщение с угрозой сброса взрывного устройства с квадрокоптера на парковку автомашин возле магазина "Леруа Мерлен" в Химках, - сообщил "РИА-Новости" источник в экстренных службах.
На данный момент устанавливается личность злоумышленника и мотивы его поступка.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года около 300 человек эвакуированы из школы в Москве из-за угрозы взрыва. В экстренные службы столицы поступило анонимное сообщение от неизвестного злоумышленника о заложенной в здании бомбе.
ИСТОЧНИК KP.RU