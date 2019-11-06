"По собственному желанию": Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Александра Ведерникова от должности замруководителя Росавиации по собственному желанию.
На сайте ведомства сообщается, что Александр Викторович входил в состав коллегии Росавиации. Всего у руководителя ведомства Александра Нерадько шесть заместителей. Сообщается, что последний из них, Дмитрий Ядров, был назначен на должность в середине сентября текущего года.
- Освободить Ведерникова Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре этого года Дмитрий Медведев "уволил" губернатора Калининграда и посоветовал чиновникам мечтать о будущем. Премьер рассказал, какие ошибки нельзя допускать градоначальникам.
ИСТОЧНИК KP.RU