2019-11-06T21:47:52+03:00
Политика

"По собственному желанию": Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации

Александр Викторович входил в состав коллегии ведомства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"По собственному желанию": Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации"По собственному желанию": Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы РосавиацииФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Александра Ведерникова от должности замруководителя Росавиации по собственному желанию.

На сайте ведомства сообщается, что Александр Викторович входил в состав коллегии Росавиации. Всего у руководителя ведомства Александра Нерадько шесть заместителей. Сообщается, что последний из них, Дмитрий Ядров, был назначен на должность в середине сентября текущего года.

- Освободить Ведерникова Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре этого года Дмитрий Медведев "уволил" губернатора Калининграда и посоветовал чиновникам мечтать о будущем. Премьер рассказал, какие ошибки нельзя допускать градоначальникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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