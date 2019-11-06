2019-11-06T21:43:13+03:00
Спорт

Первый тайм матча Локомотив - Ювентус в Лиге Чемпионов завершился вничью 1:1

После обидного гола в начале матча наши быстро отыгрались благодаря голу Миранчука [видео голов]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Миранчук забил ответный голв матче с "Ювентусом".Миранчук забил ответный голв матче с "Ювентусом".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм матча 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Локомотив" на своем поле принимает туринский "Ювентус". Этой игры ждали с нетерпением все болельщики.

Уже на 3-й минуте матча "Локомотив" пропустил после штрафного в исполнении Роналду. Криштиану мощно пробил, вратарь "Локо" Гильерме выронил мяч, а набежавший Аарон Рэмзи добил в ворота - 1:0. Казалось, что от такого шока будет оправиться очень тяжело.

Гол Аарона Рэмзи в матче Локомотив - Ювентус 0:1 6.11.2019. Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану

Однако "Локомотиву" удалось отыграться! На 12-й минуте счет стал равным. - Лёша Миранчук отвечает «Юве». После навеса слева ударил головой, попал в штангу и сам же добил отскочивший мяч в пустые ворота! - описывает гол пресс-служба "Локомотива"

Гол Алексея Миранчука в ворота Ювентуса в матче ЛЧ 6.11.2019 1-1. Юве второй матч не успевает за Миранчуком. Бонуччи смотрел футбол, пока Алексей сравнивал счет

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Ювентус. Стартовый свисток поединка 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов прозвучал в 20:55 по московскому времени. Две недели назад, напомним, команды играли в Италии. И туринцы на своем поле были сильнее, вырвав в конце игры победу со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Демократы США проведут первые открытые слушания по импичменту Трампа 13 ноября
"Решила неудачно хайпануть": Украинская националистка дала совет Зеленскому, как Киеву "победить" Москву
"По собственному желанию": Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
В Химках неизвестный угрожал сбросить с квадрокоптера взрывное устройство
Для России вступило в силу Парижское соглашение по климату
Криштиану Роналду появится в стартовом составе "Ювентуса" на игру против "Локомотива"
Жоао Марио и Эдер начнут игру против "Ювентуса" в стартовом составе "Локомотива"
"Крупнейшая ошибка страны": бывший британский спикер раскритиковал Brexit
Кипр планирует забрать "золотые паспорта" у девяти россиян
«Тоттенхэм» предоставит Хён Мин Сону психолога
Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства
Во ФСИН заявили, что для передачи наркотиков в колониях используют голубей и обезьян
В России значительно повысились цены на гречку
В Финляндии таможня в течение трех лет неверно конвертировала российский рубль