Первый тайм матча Локомотив - Ювентус в Лиге Чемпионов завершился вничью 1:1

СЕГОДНЯ 21:43 2019-11-06T21:43:13+03:00

После обидного гола в начале матча наши быстро отыгрались благодаря голу Миранчука [видео голов]

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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм матча 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Локомотив" на своем поле принимает туринский "Ювентус". Этой игры ждали с нетерпением все болельщики.

Уже на 3-й минуте матча "Локомотив" пропустил после штрафного в исполнении Роналду. Криштиану мощно пробил, вратарь "Локо" Гильерме выронил мяч, а набежавший Аарон Рэмзи добил в ворота - 1:0. Казалось, что от такого шока будет оправиться очень тяжело.

Гол Аарона Рэмзи в матче Локомотив - Ювентус 0:1 6.11.2019. Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану

Однако "Локомотиву" удалось отыграться! На 12-й минуте счет стал равным. - Лёша Миранчук отвечает «Юве». После навеса слева ударил головой, попал в штангу и сам же добил отскочивший мяч в пустые ворота! - описывает гол пресс-служба "Локомотива"

Гол Алексея Миранчука в ворота Ювентуса в матче ЛЧ 6.11.2019 1-1. Юве второй матч не успевает за Миранчуком. Бонуччи смотрел футбол, пока Алексей сравнивал счет

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Ювентус. Стартовый свисток поединка 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов прозвучал в 20:55 по московскому времени. Две недели назад, напомним, команды играли в Италии. И туринцы на своем поле были сильнее, вырвав в конце игры победу со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU