"Решила неудачно хайпануть": Украинская националистка дала совет Зеленскому, как Киеву "победить" Москву

СЕГОДНЯ 21:39 2019-11-06T21:39:49+03:00

Ранее никому неизвестная Маруся Зверобой заявила, что нынешний лидер Незалежной должен пойти на сотрудничество с экс-президентом Украины Петром Порошенко

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Украинская националистка и участница войны в Донбассе, Маруся Зверобой решила поделиться своими "коварными", но несбыточными планами: она дала совет действующему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, как "победить" Россию.

Девушка заявила, что для победы над РФ Зеленский должен "подружиться" с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

- Ему (Зеленскому) надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же точно ошибки, как они делают сейчас, - подчеркнула Зверобой.

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ИСТОЧНИК KP.RU