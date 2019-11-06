2019-11-06T23:31:33+03:00
Происшествия

Российский паром с пассажирами сел на мель возле Стокгольма

Судно оператора Moby SPL «Принцесса Анастасия» буксируют в порт, люди не пострадали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Порт СтокгольмаПорт СтокгольмаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 6 ноября, на выходе из порта Стокгольма Фрихамнен сел на мель российский паром «Принцесса Анастасия» (Princess Anastasia) с пассажирами. Пароход направлялся в Хельсинки, откуда должен был потом выйти в Санкт-Петербург.

По данным шведской береговой охраны, на его борту находятся более тысячи человек, никто из них не пострадал, сообщает издание Expressen со ссылкой на представителя спасательной службы. Сейчас паром сняли с мели и буксируют обратно в стокгольмский порт.

Судно российского оператора Moby SPL село на мель недалеко от пригорода Стокгольма Лидиньё около 18:00 по местному времени (20:00 мск). В Государственном управлении судоходства Швеции рассказали, что причиной ЧП стало отключение электричества на борту парома.

«В настоящее время «Принцесса Анастасия» двинулась с места, к ней присоединен буксир. Представители управления находятся на борту. Судно буксируется обратно в порт», - приводит слова пресс-секретаря шведского судоходного ведомства Эмели Бойд РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФРГ решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2"
Посольство РФ в Турции сообщило о пропаже россиянина в городе Сиде
Демократы США проведут первые открытые слушания по импичменту Трампа 13 ноября
Первый тайм матча Локомотив - Ювентус в Лиге Чемпионов завершился вничью 1:1
"Решила неудачно хайпануть": Украинская националистка дала совет Зеленскому, как Киеву "победить" Москву
"По собственному желанию": Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
В Химках неизвестный угрожал сбросить с квадрокоптера взрывное устройство
Для России вступило в силу Парижское соглашение по климату
Криштиану Роналду появится в стартовом составе "Ювентуса" на игру против "Локомотива"
Жоао Марио и Эдер начнут игру против "Ювентуса" в стартовом составе "Локомотива"
"Крупнейшая ошибка страны": бывший британский спикер раскритиковал Brexit
Кипр планирует забрать "золотые паспорта" у девяти россиян
«Тоттенхэм» предоставит Хён Мин Сону психолога
Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства
Во ФСИН заявили, что для передачи наркотиков в колониях используют голубей и обезьян
В России значительно повысились цены на гречку
В Финляндии таможня в течение трех лет неверно конвертировала российский рубль