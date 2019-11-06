Российский паром с пассажирами сел на мель возле Стокгольма

СЕГОДНЯ 23:23 2019-11-06T23:31:33+03:00

Судно оператора Moby SPL «Принцесса Анастасия» буксируют в порт, люди не пострадали

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В среду, 6 ноября, на выходе из порта Стокгольма Фрихамнен сел на мель российский паром «Принцесса Анастасия» (Princess Anastasia) с пассажирами. Пароход направлялся в Хельсинки, откуда должен был потом выйти в Санкт-Петербург.

По данным шведской береговой охраны, на его борту находятся более тысячи человек, никто из них не пострадал, сообщает издание Expressen со ссылкой на представителя спасательной службы. Сейчас паром сняли с мели и буксируют обратно в стокгольмский порт.

Судно российского оператора Moby SPL село на мель недалеко от пригорода Стокгольма Лидиньё около 18:00 по местному времени (20:00 мск). В Государственном управлении судоходства Швеции рассказали, что причиной ЧП стало отключение электричества на борту парома.

«В настоящее время «Принцесса Анастасия» двинулась с места, к ней присоединен буксир. Представители управления находятся на борту. Судно буксируется обратно в порт», - приводит слова пресс-секретаря шведского судоходного ведомства Эмели Бойд РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU