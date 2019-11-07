В госдепе США предрекли новому главарю ИГ* скорую смерть

СЕГОДНЯ 02:31 2019-11-07T02:39:42+03:00

По словам представителя американского ведомства, если преемник аль-Багдади находится в Ираке или в Сирии, он «долго не протянет»

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В госдепартаменте США признали, что американцы почти ничего не знают о преемнике ликвидированного в сирийской провинции Идлиб главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, однако выразили уверенность, что вскоре и он будет уничтожен.

«Если он в Ираке или в Сирии, мы не думаем, что он долго протянет на этом свете», - заявил журналистам высокопоставленный представитель американского дипломатического ведомства.

Сотрудник госдепа отметил, что о происхождении нового лидера исламистов «никто ничего не знает», добавив: «Похоже, он никто».

«Мы полагаем, что немного о нем знаем, но недостаточно, чтобы я мог вам о нем рассказать не под запись. То, что мы знаем, нас не впечатляет», - приводит слова американского чиновника РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, 31 октября представители ИГИЛ* признали, что лишились своего главаря, и уже назвали имя его преемника – Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU