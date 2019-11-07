2019-11-07T02:39:42+03:00
Происшествия

В госдепе США предрекли новому главарю ИГ* скорую смерть

По словам представителя американского ведомства, если преемник аль-Багдади находится в Ираке или в Сирии, он «долго не протянет»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
ИГ* подтвердило смерть своего главаря аль-БагдадиИГ* подтвердило смерть своего главаря аль-БагдадиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В госдепартаменте США признали, что американцы почти ничего не знают о преемнике ликвидированного в сирийской провинции Идлиб главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, однако выразили уверенность, что вскоре и он будет уничтожен.

«Если он в Ираке или в Сирии, мы не думаем, что он долго протянет на этом свете», - заявил журналистам высокопоставленный представитель американского дипломатического ведомства.

Сотрудник госдепа отметил, что о происхождении нового лидера исламистов «никто ничего не знает», добавив: «Похоже, он никто».

«Мы полагаем, что немного о нем знаем, но недостаточно, чтобы я мог вам о нем рассказать не под запись. То, что мы знаем, нас не впечатляет», - приводит слова американского чиновника РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, 31 октября представители ИГИЛ* признали, что лишились своего главаря, и уже назвали имя его преемника – Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аль-Багдади мертв? Но дело его живет

Наш военкор Александр Коц передает из сирийского лагеря у границы с Турцией, где содержались родственники террористов ИГИЛ* (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Киеве взорвали «Мерседес», погиб водитель
Боевики атаковали колонну автобусов в Буркина-Фасо, убиты 37 человек
В РПЦ рассказали, кто вынудил главу Элладской церкви признать украинских раскольников
В РПЦ отметили позитивные сигналы при Зеленском
В РПЦ объяснили, зачем в России строят «по три храма в сутки»
МИД: Россия не оставит без ответа выход США из Договора по открытому небу
Трамп рассказал об «очень хорошем» телефонном разговоре с Эрдоганом
В РПЦ предлагают ввести в школьный курс литературы Евангелие
«Ложная тревога»: AirEuropa объяснила ЧП со своим самолетом в голландском аэропорту Схипхол
Российский паром с пассажирами сел на мель возле Стокгольма
В ФРГ решили смягчить газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2"
Посольство РФ в Турции сообщило о пропаже россиянина в городе Сиде
Демократы США проведут первые открытые слушания по импичменту Трампа 13 ноября
Первый тайм матча Локомотив - Ювентус в Лиге Чемпионов завершился вничью 1:1
"Решила неудачно хайпануть": Украинская националистка дала совет Зеленскому, как Киеву "победить" Москву
"По собственному желанию": Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
В Химках неизвестный угрожал сбросить с квадрокоптера взрывное устройство
Для России вступило в силу Парижское соглашение по климату
Криштиану Роналду появится в стартовом составе "Ювентуса" на игру против "Локомотива"
Жоао Марио и Эдер начнут игру против "Ювентуса" в стартовом составе "Локомотива"
"Крупнейшая ошибка страны": бывший британский спикер раскритиковал Brexit
Кипр планирует забрать "золотые паспорта" у девяти россиян
«Тоттенхэм» предоставит Хён Мин Сону психолога
Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства
Во ФСИН заявили, что для передачи наркотиков в колониях используют голубей и обезьян
В России значительно повысились цены на гречку