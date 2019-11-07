В Чили полицейский открыл огонь в лицее для девочек и ранил двух учениц

СЕГОДНЯ 04:31 2019-11-07T04:54:33+03:00

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Чилийский карабинер открыл огонь в лицее для девочек и ранил двух учениц, прокуратура страны выдала ордер на его арест, передает радио BioBioChile.

Уточняется, что это случилось во вторник, 5 ноября, когда военная полиция прибыла в один из лицеев Сантьяго, где подростки проводили акцию протеста. По словам очевидцев, карабинеры открыли огонь в здании, в результате ранение дробью получили две несовершеннолетние ученицы. Кроме того, свидетели утверждают, что сотрудники полиции избивали девочек и применили слезоточивый газ.

Решение об аресте стража порядка было принято уже на следующий день. Карабинеру предъявлены обвинения в излишнем применении силы и неправомерном использовании сдерживающих средств.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые протесты в столице Чили продолжаются уже месяц, в стычках демонстрантов с правоохранителями погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе три иностранца. В Сантьяго и его окрестностях был введен режим чрезвычайного положения.

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ИСТОЧНИК KP.RU