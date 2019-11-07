Трамп предрек Америке экономическую депрессию, если президентом станет демократ

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-07T07:58:07+03:00

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Если на президентских выборах в Соединенных Штатах ровно через год победит кандидат от демократов, Америку ожидает доселе невиданная экономическая депрессия. Так заявил своим сторонникам на митинге в Луизиане глава Белого дома Дональд Трамп, который и ранее предрекал США «невиданный» экономический крах в случае своего поражения на ноябрьских выборах 2020 года.

По его словам, «в своем стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными». Президент перечислил обвинения в адрес своих политических оппонентов: «подавляют недовольных, клевещут на невиновных, уничтожают юридические стандарты, устраивают показательные процессы и пытаются свергнуть американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня».

«Точно вам говорю: если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел», - цитирует речь республиканца в Луизиане РИА Новости.

К слову, как писал сайт kp.ru, по популярности среди американских избирателей Трамп уступает пяти претендентам на выдвижение кандидатом в президенты от демократов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU