СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-07T09:38:48+03:00

Самолет не смог вылететь из Москвы из-за технической проблемы Фото: Иван ВИСЛОВ

Лайнер авиакомпании Airbaltic должен был лететь в Ригу

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Пассажирский самолет Airbaltic рейса «Москва - Рига» не смог вылететь из московского аэропорта Шереметьево. По предварительным данным причиной стала техническая проблема воздушного судна.

Как сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, перед вылетом лайнера командир принял решение вернуться на стоянку.

«Командир сообщил о том, что силами наземных служб аэропорта проблему устранить не удалось», - сообщил источник издание.

Отдельное время потребуется для того, чтобы в Москву из Риги прибыли техники.

На данный момент пассажиры вернулись в терминал. Их вылет откладывает на три – четыре часа.

Напомним, днем ранее, 6 ноября, экстренную посадку в аэропорту Шереметьево совершил пассажирский лайнер Boeing 777 рейса «Москва - Пунта-Кана». Причиной стала техническая проблема с одним из двигателей самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU