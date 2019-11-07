Автовладельцы опасаются, что экозапреты приведут к дискриминации

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-07T11:05:41+03:00

Автомобилисты переживают, что разграничения по экологическому классу приведут к дискриминации Фото: Евгения ГУСЕВА

Их заставят отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт

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Автомобилисты переживают, что разграничение транспорта по экологическому классу может привести к дискриминации.

Планируется, что введение так называемых зеленых зон в больших городах, куда будет запрещен въезд автомобилям с низким экологическим классом, произойдет не ранее 1 июля 2021 года. Соответствующие дорожные знаки были утверждены еще в 2018 году.

Транспорт будут «фильтровать» по экологичному классу, а вот для машин на газомоторном топливе заведомо готовят исключения. Они меньше вредят экологии и смогут заезжать в зеленые зоны.

Такие преференции, по мнению Минтранса, позволят стимулировать использование природного газа в качестве моторного топлива. Сейчас газ для заправки авто активно применяется в Австралии, Аргентине, Бразилии, в Европейском союзе, Канаде, Китае, США, Японии и других странах мира.

- Недавний эксперимент с автобусами, которые применяли природный газ в качестве моторного топлива, показал, что у данного транспорта заметно снижаются выбросы парниковых газов, оксида азота и частиц по сравнению с выбросами «дизельных» автобусов. Еще один плюс – значительная экономия, - пояснили «Известиям» в Минтрансе.

Автомобилисты переживают, что ограничения заставят многих отказаться от машин. А переходить на газ очень проблематично, так как нет необходимой инфраструктуры.

Для электрокаров в Москве в свободном доступе всего три мощные зарядные станции. Там можно заправиться оперативно, в остальных точках предполагается ночная зарядка.

Введение экологических запретов ничего общего с сохранением окружающей среды не имеет, убежден адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

- Никакие экологические зоны ничего не дают. Существует фоновое загрязнение – подул ветер, вот все вредные вещества переместились. То есть ограничение въезда в зеленые зоны должно начинаться за 10 километров от города. Получается, человек купил авто и теперь должен спешиваться. В этом есть определенная дискриминация. Все таки в Конституция РФ гарантирует каждому гражданину свободу передвижения, - рассуждает юрист

ИСТОЧНИК KP.RU