Бортников рассказал о двух тысячах родственников террористов, готовых вернуться в Россию

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-07T11:34:15+03:00

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На сегодняшний день участники закрытых сообществ в интернете являются «прямыми кандидатами в террористы-одиночки». Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

«С использованием средств шифрованной интернет-коммуникации, джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где ведут психологическую обработку неофитов и дистанционно обучают методам ведения террористической деятельности», - предупредил директор ФСБ.

Бортников также рассказал, что вскоре в Россию с Ближнего Востока могут вернуться около двух тысяч родственников боевиков и начать террористическую деятельность. Более того глава ФСБ сообщил об активизации запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По его словам, боевики ИГИЛ* планируют экспансию в страны СНГ.

Председатель антитеррористического комитета обратил внимание и на политику западных стран, которые при помощи неправительственных организаций стали активнее пытаться расшатать внутреннюю ситуацию в странах Содружества.

Напомним, ранее Бортников сообщил, что в текущем году в нашей стране было ликвидировано 49 террористических ячеек, нейтрализованы 32 боевика, а задержаны 679, а также предотвращено 39 терактов. Однако отметил, что расслабляться нельзя, поскольку есть опасность использования террористами технологий беспроводной связи, независимой от сотовых операторов.

*ИГИЛ запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU