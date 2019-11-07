Вологодские гектары расходятся влет

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-07T11:38:24+03:00

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Напомним, что региональная программа «Вологодский гектар» стартовала 1 апреля 2019 года. Стать участником программы может любой житель страны, желающий бесплатно получить от 1 до 100 га для занятия сельским хозяйством. На первом этапе программы были выставлены 3 300 гектаров земли в Вашкинском, Вожегодском и Никольском районах, все участки, за исключением 40 гектаров, зарезервированы, на 550 гектаров участники программы уже получили сертификаты.

Во второй этап включено 1500 гектаров земли в Бабаевском, Вытегорском и Харовском районах области, выбрать участок и подать на него заявку в онлайн-режиме можно с помощью информационной системы «Гектар35» в сети Интернет.

Отметим, что заняться сельским хозяйством на нечерноземных вологодских землях желают не только местные жители, но и потенциальные фермеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Мурманской, Ленинградской областей, республик Коми и Татарстана.