Рябков прокомментировал «домыслы» о российских бойцах в Ливии

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-07T11:52:38+03:00

Замглавы МИД обратил внимание на то, что американские СМИ не первый раз распространяют подобные «небылицы» о России

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Утверждения американских СМИ о прибытии в Ливию российских наемников являются домыслами. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе, по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию. Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов», - сказал замглавы МИД.

При этом, Рябков подчеркнул, что это не первый раз, когда американские СМИ распространяют подобного рода безосновательные «небылицы». По его словам, Москва уже привыкла к таким «злонамеренные слухи» и относится этому спокойно.

Однако, замминистр заметил, что для американской аудитории такие «периодические вбросы» оказывают негативное воздействие, поэтому общая атмосфера в Штатах «к сожалению, не способствует нормализации наших связей».

Днем ранее, 6 ноября, в американской газете The New York Times вышла статья о том, что не менее 200 российских бойцов якобы прибыли в Ливию, которая на данный момент уже фактически перестала существовать как единое государство.

ИСТОЧНИК KP.RU