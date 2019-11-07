2019-11-07T11:54:22+03:00
Общество

Музей Карельского фронта создается к 100-летию Республики

В него войдут экспонаты Национального музея, находки поисковиков и военная техника
Михаил КОСОВ
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Фото пресс-службы Правительства Республики Карелия.Фото пресс-службы Правительства Республики Карелия.
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В историческом здании в Беломорске, где в годы войны находился штаб Карельского фронта, в конце октября началась масштабная реконструкция. Одновременно со строительными работами формируются фонды нового музея, который откроется в 2020 году.

Музей Карельского фронта создается к 100-летию образования Карелии – в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». Это решение было принято Государственной комиссией по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия.

Тематико-экспозиционный план Музея Карельского фронта разработали сотрудники Национального музея Республики Карелия совместно с КРОФ «Эстафета поколений». На его основе был создан дизайн-проект экспозиции, которым совместно занимались Национальный музей и московская компания «Кивеста». На счету этой компании – разработка проектов для многих музеев и выставочных площадок в разных регионах России.

Активное участие в создании музея также принимает Российское военно-историческое общество – от разработки концепции учреждения до изыскания дополнительных источников финансирования для создания музейной экспозиции.

Основу фондов Музея Карельского фронта составят экспонаты, отобранные из фондов Национального музея Карелии, а также предоставленные КРОФ «Эстафета поколений» и другими поисковыми организациями из Карелии и Мурманской области, коллекционером Валерием Лазаревым. Сейчас ведется работа по реставрации этих предметов, ее планируется завершить к концу марта следующего года. В создающемся музее также будет широко представлено военное обмундирование, макеты оружия и знамена, документальный и фотофонд военного времени. В настоящее время совместная работа ведется с Центральным Музеем Вооруженных Сил РФ: выявляются знамена для изготовления их копий.

Кроме того, Министерство обороны РФ предоставит военную технику, которая сейчас проходит процедуру демилитаризации. Она поступит в музей перед самым его открытием, когда появятся специально оборудованные площадки.

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@TrueKPRU
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