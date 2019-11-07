2019-11-07T12:01:58+03:00
В мире

Власти сицилийского города объявили о бесплатной раздаче домов

Всем переселенцам также выделят тысячу евро
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На Сицилии переселенцам предлагают бесплатные домаНа Сицилии переселенцам предлагают бесплатные домаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр города Каммарата на итальянском острове Сицилия решил привлечь население при помощи бесплатной раздачи домов. Власти обеспокоены тем, что молодежь массово уезжает и город пустеет.

Каммарата находится на вершине холма примерно в полутора часах езды от административного центра региона - Палермо. В настоящее время население города составляет чуть больше шести тысяч человек.

«Я не могу видеть, как этот великолепный исторический центр опустел и превратился в руины. Владельцы не обращают внимания на ущерб, который они наносят, когда бросают свои дома и отказываются от реконструкции», - цитирует градоначальника Винченцо Джамброне сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время администрация Каммарата готова предоставить переселенцам дюжину жилых домов, однако в скором времени это число планируется увеличить до сотни. В качестве поощрения приезжим предложат тысячу евро, однако в залог они должны будут оставить пять тысяч, а так же обязаться отремонтировать переданный им дом. После завершения ремонта, залог будет возвращен.

Отмечается, что предпочтение власти отдают молодым семьям с детьми, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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