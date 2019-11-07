2019-11-07T12:11:28+03:00
В мире

Трамп с интересом воспринял приглашение в Москву на 9 мая

Ответа от президента США пока нет
Ася ХОВАНСКАЯ
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Президент США приглашен Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия ПобедыПрезидент США приглашен Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия ПобедыФото: REUTERS
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В Министерстве иностранных дел РФ рассказали о реакции президента США Дональда Трампа на приглашение посетить Москву в мае 2020 года, в честь 75-летия Победы.

- Президент США приглашен Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом, - сообщил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. - Мы не имеем никаких более подробных сведений о планах президента США на это время, мы исходим из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, конечно, по логике и по важности этого мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне в ходе торжеств, которые запланированы на май будущего года в Москве.

Напомним, изначально у Владимира Путина и Дональда Трампа была возможность встретиться в этом месяце на саммите АТЭС в Чили. Но сначала президент России отменил свое решение участвовать в форуме, а следом и сам саммит отменили из-за массовых беспорядков в этой латиноамериканской стране.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ответа пока нет

Помощник президента РФ Юрий Ушаков следом сообщил, что ответа от президента США на приглашение еще не поступало.

- Нет, пока ответ не получен. Просто в ходе беседы в Осаке Трамп достаточно позитивно реагировал на приглашение. Но конкретного ответа мы еще не получали, - заключил Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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