Ученые рассказали об опасности бессонницы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-07T12:57:14+03:00

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Отсутствие глубокого сна делает человека более уязвимым к стрессам и депрессии, а также повышает уровень тревоги. К таким выводам пришли научные сотрудники из Калифорнийского университета в Беркли на основе данных проведенного исследования.

Специалисты в течение нескольких месяцев за состоянием добровольцев от 18 до 50 лет. Ученые анализировали как меняется психологическое состояние людей в зависимости от того, как долго они спят, передает сайт телеканала «Звезда».

Участников исследования попросили провести в лаборатории две ночи, в одну из которых они спали, а в другую бодрствовали. Утром им показывали видеоролики, которые были нацелены на то, чтобы вызвать у испытуемых тревогу или отвращение.

В результате выяснилось, что после бессонной ночи префронтальная кора головного мозга начинает функционировать со сбоями. Из-за этого человек становится более тревожным и испытывает примерно на 30% больше стресса, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU