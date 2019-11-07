Эрдоган сообщил о задержанном ребенке аль-Багдади
Спецслужбы Турции задержали десятки родственников убитого главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер сообщил, что последними в сирийском Аазазе были пойманы муж его сестры и их ребенок, а также ребенок самого аль-Багдади. Всех отправили в миграционные лагеря. Решение о будущем задержанных будет примать Министерство юстиции Турции.
По словам Эрдогана, число задержанных турецкими спецслужбами родственников экслидера ИГИЛ* «уже двузначное». Президент Турции подчеркнул, что для подтверждения родства был проведен тест ДНК.
Как сообщал сайт kp.ru, 6 ноября в беседе с президентом США Дональдом Трампом Эрдоган подтвердил арест сестры аль-Багдади. Ее муж, невестка и пятеро детей были задержаны 4 ноября. Напомним, 31 октября боевики ИГИЛ* признали смерть своего лидера и уже выбрали ему замену.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
ИСТОЧНИК KP.RU