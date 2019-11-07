Эрдоган сообщил о задержанном ребенке аль-Багдади

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-07T13:01:01+03:00

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Спецслужбы Турции задержали десятки родственников убитого главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил, что последними в сирийском Аазазе были пойманы муж его сестры и их ребенок, а также ребенок самого аль-Багдади. Всех отправили в миграционные лагеря. Решение о будущем задержанных будет примать Министерство юстиции Турции.

По словам Эрдогана, число задержанных турецкими спецслужбами родственников экслидера ИГИЛ* «уже двузначное». Президент Турции подчеркнул, что для подтверждения родства был проведен тест ДНК.

Как сообщал сайт kp.ru, 6 ноября в беседе с президентом США Дональдом Трампом Эрдоган подтвердил арест сестры аль-Багдади. Ее муж, невестка и пятеро детей были задержаны 4 ноября. Напомним, 31 октября боевики ИГИЛ* признали смерть своего лидера и уже выбрали ему замену.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU