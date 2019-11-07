Эксперт прокомментировал заявление о выходе США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из международного договора «Открытое небо» может подорвать европейскую безопасность. Так заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал заявление американской администрации.
«Конечно же, мы стоим на позициях обеспечения стабильности и безопасности, особенно в Европе. Мы открыты для взаимодействия по любым вопросам с США и европейскими государствами», - передает RT слова эксперта Ассоциации военных политологов.
Кошкин отметил, что российская позиция была подчеркнута не только на международных площадках, но и официальными представителям государства.
Напомним, 6 ноября стало известно, что американская администрация рассматривает возможность выхода Вашингтона из Договора по открытому небу. В МИД России отметили, что такие действия Штатов не стали бы «сюрпризом», и Москва подготовила ответные шаги.
ИСТОЧНИК KP.RU