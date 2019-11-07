2019-11-07T13:37:09+03:00
Политика

Россия и Казахстан утвердили границу между странами протяжённостью 7,5 тысяч километров

Работы по установке знаков на государственной границе выполнены на 86,7%.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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российский президент Владимир Путин и его казахский коллега Касым-Жомарт Токаев. Фото: kremlin.ruроссийский президент Владимир Путин и его казахский коллега Касым-Жомарт Токаев. Фото: kremlin.ru
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Россия и Казахстан утвердили государственную границу между странами. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации, граница имеет протяжённость в 7,5 тысячи километров. Работы по установке знаков на границе к настоящему время выполнены на 86,7%.

Напомним, в четверг, 7 ноября, в Омске состоится форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Его посетят российский президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.

В ходе российско - казахстанского форума стороны собираются подписать ряд межправительственных, региональных и коммерческих документов. Также лидеры двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. График мероприятий форума представители двух стан уже определили в рамках прошедшей в июне встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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