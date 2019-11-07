2019-11-07T13:45:45+03:00
В мире

Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон

Они ожидают, что о предстоящем пополнении герцогиня объявит уже до конца года
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Британцы делают ставки на четвертую беременность Кейт МиддлтонБританцы делают ставки на четвертую беременность Кейт МиддлтонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В королевской семье Великобритании возможно пополнение. Не исключено, что Кейт Миддлтон снова беременна. Букмекеры принимают ставки, что герцогиня Кембриджская объявит о будущем ребенке до конца года.

В семье Кейт и принца Уильяма уже есть трое детей: Шарлотта, Джордж и Луи. Последний родился меньше года назад. Вскоре после появления на свет крохи жители страны заговорили о четвертом ребенке. Надо сказать, что герцогиня не скрывает, что не против пополнения.

В пользу версии о беременности и тот факт, что декабре принц Уильям посетит с официальным визитом Кувейт и Оман. В поездку представитель королевской семьи отправится один. Не исключено, что супруга не сможет составить принцу компанию из-за своего положения.

Во дворце вспоминают, что в первые беременности Миддлтон страдала от токсикоза. Возможно, это стало препятствием к поездке в этот раз.

Тем, кто верит в скорое пополнение, предполагают заработать на догадке. Букмекерская контра Ladbrokes уже принимает ставки 5/2, что герцогиня объявит о четвертой беременности до конца года, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Комитет солдатских матерей снял с должности своего руководителя Флёру Салиховскую
Сенатор предположил, какой международный договор США «похоронит» следующим
Минобрнауки готовит новые правила распределения бюджетных мест в вузах
«Было тяжело»: Отец Дэцла посмотрел фильм о сыне
Россия и Казахстан утвердили границу между странами протяжённостью 7,5 тысяч километров
Эксперт прокомментировал заявление о выходе США из Договора по открытому небу
Эрдоган сообщил о задержанном ребенке аль-Багдади
Ученые рассказали об опасности бессонницы
В России потратят 12 миллиардов на строительство новых СИЗО
Глава Комиссии по ЖКХ назвал «безобразием» идею ремонтировать ветхое жилье за счет граждан
Трамп с интересом воспринял приглашение в Москву на 9 мая
Власти сицилийского города объявили о бесплатной раздаче домов
Музей Карельского фронта создается к 100-летию Республики
Рябков прокомментировал «домыслы» о российских бойцах в Ливии
Судьбу российского хакера Никулина решат в США в 2020 году
Вологодские гектары расходятся влет
Бортников рассказал о двух тысячах родственников террористов, готовых вернуться в Россию
Автовладельцы опасаются, что экозапреты приведут к дискриминации
В Москве годовалая девочка из Афганистана обварилась кипятком
На Украине задержали предполагаемых убийц российского журналиста Шеремета
В Счетной палате предупредили о риске сокращения населения России
Самолет не смог вылететь из Москвы из-за технической проблемы
Центробанк отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
Американский истребитель F-16 выронил учебную ракету над Японией