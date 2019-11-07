Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-07T13:45:45+03:00

Они ожидают, что о предстоящем пополнении герцогиня объявит уже до конца года

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В королевской семье Великобритании возможно пополнение. Не исключено, что Кейт Миддлтон снова беременна. Букмекеры принимают ставки, что герцогиня Кембриджская объявит о будущем ребенке до конца года.

В семье Кейт и принца Уильяма уже есть трое детей: Шарлотта, Джордж и Луи. Последний родился меньше года назад. Вскоре после появления на свет крохи жители страны заговорили о четвертом ребенке. Надо сказать, что герцогиня не скрывает, что не против пополнения.

В пользу версии о беременности и тот факт, что декабре принц Уильям посетит с официальным визитом Кувейт и Оман. В поездку представитель королевской семьи отправится один. Не исключено, что супруга не сможет составить принцу компанию из-за своего положения.

Во дворце вспоминают, что в первые беременности Миддлтон страдала от токсикоза. Возможно, это стало препятствием к поездке в этот раз.

Тем, кто верит в скорое пополнение, предполагают заработать на догадке. Букмекерская контра Ladbrokes уже принимает ставки 5/2, что герцогиня объявит о четвертой беременности до конца года, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU