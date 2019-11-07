2019-11-07T14:21:20+03:00
Общество

Минобрнауки готовит новые правила распределения бюджетных мест в вузах

Новую модель планируют применить к конкурсу на 2021-2022 учебный год
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новую модель планирует применить к конкурсу на 2021-2022 учебный годНовую модель планирует применить к конкурсу на 2021-2022 учебный годФото: Анастасия ОСИПОВА
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Министерство науки и высшего образования России разработает новую модель для распределения бюджетных мест в вузах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минобрнауки России сообщает, что на данный момент ведутся работы по совершенствованию методики распределения контрольных цифр приема. В совершенствовании модели принимают участие федеральные органы исполнительной власти, различные ассоциации, а также ведущие вузы РФ», - передает ТАСС сообщение представителя пресс-службы Минобрнауки.

В ведомстве уточнили, что модель разрабатывают для обеспечения спросом субъектов страны «на рабочую силу, а не на потребности образовательных организаций» на территориях регионов.

Новую модель министерство планирует применить к конкурсу на 2021-2022 учебный год. В ведомстве добавляют, что нововведение даст возможность увеличить контрольные цифры приема для вузов.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за противоречивые правила распределения бюджетных мест в магистратуре. По словам российского лидера, конкурс во многом направлен на нужды территориальных организация, а не на нужды образовательного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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