С Леонида Ярмольника приставы взыскивают 800 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-07T15:17:26+03:00

В 2016 году актер стал виновником аварии с четырьмя авто, одна из которых оказалась служебной в Федеральной службе охраны

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Московские приставы ищут общения с актером Леонидом Ярмольником. Такое желание у сотрудников ведомства появилось после решения суда, который признал, что артист должен заплатить ФСО крупную сумму денег в качестве компенсации за ремонт пострадавшего авто. Служебный Мерседес Федеральной службы охраны пострадал в аварии в 2016 году. Тогда автомобиль Ярмольника «собрал» на Кутузовском проспекте четыре автомобиля. Вина актера была доказана.

Денег, которые выплатили по страховке служебного автомобиля, на ремонт дорогой иномарки не хватило. Как сообщает «Интерфакс», служба отремонтировала автомобиль за 1 миллион 233 тысяч рублей у официального дилера. Страховка покрыла только 400 тысяч. Остальное в организации теперь взыскивают с артиста через суд.

Заключать мировое соглашение с Леонидом Ярмольником в ФСО отказались, он предлагал отдать за ремонт 310 тысяч – это разница между тем, что отдали по страховке, и суммой, в которую по независимой экспертизе, оценен ремонт.

Ранее суд назначил Ярмольнику выплатить компенсацию в 430 тысяч рублей. Но 24 июля Мосгорсуд вдвое увеличил эту сумму – теперь приставы должны взыскать с артиста 833 тыс. 432 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU