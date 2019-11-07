2019-11-07T15:27:08+03:00
Политика

После переговоров с Трампом Эрдоган хочет обсудить ситуацию в Сирии с Путиным

Турецкий лидер сообщил, что Анкара будет «до конца выполнять свою часть обязательств» по меморандуму
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Турции планирует обсудить ситуацию в Сирии с Владимиром ПутинымПрезидент Турции планирует обсудить ситуацию в Сирии с Владимиром ПутинымФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Накануне вечером турецкий лидер пообщался с президентом США на эту тему. О чем договорились лидеры стран, Эрдоган не сообщил. Напомним, власти США объявили, что останутся в Сирии «охранять» нефтяные месторождения. Дональд Трамп подтвердил, что Америку интересует не столько охрана границ здесь, сколько нефть. При этом, согласно заключенному 22 октября в Сочи меморандуму между Россией и Турцией, сохранение американских баз на территории Сирии не было предусмотрено – патрулирование границы осуществляется силами турецких военных и российской военной полиции.

- Вчера вечером я провел переговоры с Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку, - приводит слова Эрдогана ТАСС.

Президент Турции также подчеркнул, что «до конца будет выполнять свою часть обязательств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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