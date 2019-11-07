2019-11-07T16:28:53+03:00
Общество

«Эта тенденция хорошо была известна и ранее»: В Кремле прокомментировали данные Счетной палаты по сокращению численности населения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что из-за демографической ситуации и принимали некоторые нацпроекты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Песков прокомментировал данные Счетной палатыДмитрий Песков прокомментировал данные Счетной палатыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Данные Счетной палаты о сокращении численности населения известны в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что для решения демографической проблемы принят ряд национальных проектов, цель которых поддержка материнства и детства.

- Что касается негативной тенденции в плане демографии, в плане прироста населения, эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе она была известна в момент формулирования национальных проектов, - приводит слова Дмитрия Пескова RT.

Он подтвердил, что Россия находится в "демографической яме" и президент говорил об этом неоднократно. Причиной нынешнего положения дел стало падение рождаемости в военные годы, вторая "демографическая яма" пришлась на 90-е годы. То немногочисленное поколение 90-х достигли возраста рождения своих детей. Но из-за того, что численность этого поколения оказалась меньше тех, кто к примеру родился в 80-е, то, чтобы увеличить рождаемость, необходимо стимулировать эту категорию людей заводить по два, три ребенка.

- Сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержки многодетных семей и так далее, который предусмотрен. Они уже неоднократно излагались, - сказал Песков.

Напомним, Счетная палата сообщила, что с начала года россиян стало меньше на 52,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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