2019-11-07T16:29:30+03:00
Общество

В России создали робота для перевозки небольших грузов и доставки еды

Ровер от компании «Яндекс» будет ездить по тротуарам рядом с пешеходами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Робот проходит тестированиеРобот проходит тестированиеФото: Предоставлено
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На пешеходных дорожках появится новый участник движения – робот Ровер. Новинку уже тестирует компания «Яндекс». Название машине дали за внешнее сходство с луноходом. Только этот робот ничего исследовать не будет – он создан для доставки небольших коробок и прочих грузов в офисы.

Эта умная машина сможет маневрировать на тротуаре между пешеходами, все благодаря заложенной функции распознавания предметов. А еще Ровер точно не станет отвлекаться на какие-то свои дела и доставит груз адресату в срок, потому что ему перед выходом на задание программируют маршрут. Уважать такая машина умеет не только время клиента, но и всех участников движения – Ровер пропускает пешеходов и животных.

- При создании Ровера мы использовали наши наработки в области беспилотного управления, — говорит Дмитрий Полищук, руководитель направления беспилотных автомобилей в Яндексе. — Мы адаптировали существующие технологии для новых задач и новой системы с другим набором сенсоров, так что разработка заняла меньше времени, чем если бы мы делали всё с нуля.

Планируется, что Ровер в будущем получит работу не только по доставке бумаг в офис, но и, например, сможет доставлять еду или товары, заказанные с интернет-магазинов. Пока идет тестирование, роботом управляет оператор, но Ровер уже способен передвигаться самостоятельно.

Яндекс начал тестировать робота для перевозки небольших грузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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