Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3000 пунктов

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-07T16:44:17+03:00

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Индекс Мосбиржи побил отметку в 3000 пунктов. Это исторический максимум для рублевого индекса. Торги состоялись в четверг 7 ноября.

Если предыдущий рекорд был на отметке 2850 пунктов (это произошло 24 октября), то на 7 ноября (в 14.15) индекс поднялся на 0,74% до 3003,35 пункта.

Напомним, индекс составляется на основе оценки рублевых котировок акций крупнейших компаний страны: это нефтяные предприятия, банки, металлургические заводы, авиакомпании и операторы сотовой связи.

Ноябрьский рекорд произошел «на фоне позитивных корпоративных историй и улучшения настроений глобальных инвесторов», сообщает РИА Новости.

Минимального значения индекс Мосбиржи достиг 14 марта 2014 года, как сообщает ТАСС, это было 1182,86 пункта. во время кризиса 2008 года показатель был на уровне 2000 пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU