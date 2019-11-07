В Госдуме прокомментировали «смерть мозга» НАТО

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-07T16:54:08+03:00

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил «диагноз», который поставил НАТО глава Франции Эммануэль Макрон. Лидер сделал вывод, что альянс находится в состоянии «смерти мозга».

Депутат уверен, что «диагноз» стоит расценивать, как «начало признания в реальной европейской политике тех обстоятельств, которые сложились уже некоторое время назад».

- Макрон не открыл новую истину. НАТО никогда не могло гарантировать полную безопасность Европы, — заявил RT Новиков.

Политик так же отметил, что на сегодняшнем этапе «деятельность США стала очевидна благодаря президенту Трампу».

- Трамп требует признания своей воли и повышенных вложений в бюджет альянса. Такое отрезвляет. Макрон объективно оценил ситуацию, - заключил депутата.

Ранее Макрон задался вопросом о функционировании НАТО из-за операции Турции. Французский лидер назвал последние события в Сирии «грубой ошибкой» альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU